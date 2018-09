US-Außenminister Pompeo hat Pläne der EU kritisiert, die amerikanischen Sanktionen gegen den Iran zu umgehen.

Er sei beunruhigt und zutiefst enttäuscht, sagte Pompeo in New York. Brüssel festige mit seinem Vorhaben Irans Stellung als wichtigster staatlicher Förderer von Terrorismus, meinte Pompeo. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini hatte die Gründung einer Zweckgesellschaft angekündigt, die den Zahlungsverkehr bei Iran-Geschäften abwickeln soll, wenn private Banken wegen drohender Strafen durch die US-Regierung dazu nicht bereit sind.



US-Präsident Trump hatte das Abkommen zur Begrenzung des iranischen Nuklearprogramms aufgekündigt. Er setzte zugleich Wirtschaftssanktionen wieder in Kraft. Die Strafmaßnahmen zielen auch auf Unternehmen aus Drittstaaten, die mit dem Iran Geschäfte machen. Deutsche Firmen wie Siemens und Daimler haben aus Furcht vor US-Sanktionen bereits ihre Geschäfte im Iran eingestellt.