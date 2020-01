Nach den Worten von US-Außenminister Pompeo wollen die Vereinigten Staaten keinen Krieg mit dem Iran.

Man werde Provokationen Teherans aber nicht unbeantwortet lassen, sagte Pompeo dem Fernsehsender Fox News. Er telefonierte wegen der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch einen gezielten US-Angriff im Irak auch mit Bundesaußenminister Maas. Anschließend sagte Pompeos Sprecherin, der Angriff sei angesichts unmittelbarer Bedrohungen für das Leben amerikanischer Bürger ein Akt der Selbstverteidigung gewesen. US-Präsident Trump verteidigte den Einsatz. Soleimani habe über einen langen Zeitraum hinweg tausende Amerikaner getötet oder schwer verletzt, schrieb Trump auf Twitter.



Im Iran will der Nationale Sicherheitsrat heute über das weitere Vorgehen entscheiden. Das berichtet das Staatsfernsehen. Die Führung in Teheran hatte mit Vergeltung gedroht. In fast allen Teilen des Irans kam es zu Kundgebungen gegen die USA. Der irakische Präsident Salih verurteilte den Luftangriff in der Nähe des Flughafens von Bagdad und rief alle Beteiligten zur Zurückhaltung auf.



EU-Ratspräsident Michel warnte in Brüssel davor, dass der Kreislauf von Gewalt, Provokationen und Vergeltung im Irak zu einem Gewaltausbruch in der ganzen Region führen könne.