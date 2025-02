Außenpolitik

US-Außenminister Rubio reist erstmals in den Nahen Osten. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Evan Vucci)

Die erste Reise von Rubio in den Nahen Osten steht im Zeichen des umstrittenen Vorstoßes von US-Präsident Trump zur Übernahme des Gazastreifens durch die USA. Die Idee stieß in allen Staaten der Region außer in Israel auf Kritik. Rubio wird danach in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Saudi-Arabien erwartet. Der Besuch Rubios erfolgt während der Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas, die zuletzt als gefährdet galt.

