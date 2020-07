Drei Tage nach der angeordneten Schließung des chinesischen Konsulats im texanischen Houston haben die Diplomaten die Vertretung der Volksrepublik geräumt.

Das bestätigte ein Sprecher des US-Außenministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Die Regierung in Washington hatte die Schließung am Dienstag angeordnet. Außenminister Pompeo nannte das Konsulat in Houston ein "Zentrum der Spionage". Als Reaktion ordnete die Führung in Peking die Schließung des

US-Konsulats in Chengdu im Südwesten Chinas an.



Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hardt, sagte der "Passauer Neuen Presse", das Verhältnis zwischen den USA und China sei inzwischen so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht. Zugleich warnte der CDU-Politiker vor politischer Naivität im Umgang mit China. Das Land sei eine Diktatur. Die Erwartung vieler habe sich nicht erfüllt, dass sich durch engere wirtschaftliche Verflechtungen und einer Liberalisierung der chinesischen Wirtschaft auch das politische System öffne.