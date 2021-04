US

Das US-Außenministerium hat ihren Botschaften weltweit erlaubt, neben der US-Flagge auch die LGBT-Fahne vor den diplomatischen Vertretungen zu hissen.

In einer Mitteilung an die Auslandsbotschaften teilte Außenminister Blinken mit, die Flagge der Schwulen- Lesben- und Transgenderbewegung könne abhängig von den lokalen Bedingungen aufgezogen werden. Damit kippt die Regierung ein Verbot aus der Amtszeit des früheren Präsidenten Trump. Damals hatte es Anfragen von amerikanischen Botschaften, darunter jener in Deutschland gegeben, die LGBT-Flagge zu bestimmten Anlässen wie etwa dem Christopher Street Day neben der US-Fahne aufzuziehen. Trump hatte dies untersagt.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.