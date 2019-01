Der für Europa zuständige Spitzendiplomat im US-Außenministerium, Mitchell, tritt nach rund 16 Monaten im Amt zurück.

Das teilte ein Ministeriumssprecher in Washington mit. Mitchell werde die von ihm geführte Abteilung für Europa- und Eurasien-Angelegenheiten zum 15.

Februar verlassen. Zu den Gründen machte der Sprecher keine Angaben. Die "Washington Post" zitiert aus Mitchells Rücktrittsschreiben an Außenminister Pompeo. Demnach erklärt er, dass er erreicht habe, was er auf dem Posten habe erreichen wollen, und dass er nun mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wolle.



Mitchell hatte den Posten im Oktober 2017 übernommen und war seitdem verantwortlich für die diplomatischen Beziehungen zu 50 Staaten sowie zur EU, zur Nato und zur OSZE.