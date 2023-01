Nahost-Reise

US-Außenminister Blinken und der Präsident von Ägyten, al-Sisi (Khaled Desouki/Pool AFP via AP/dpa)

Er sagte im ägyptischen Kairo, er werde die Parteien dazu ermutigen, die Lage zu beruhigen. Es stehe außer Frage, dass es ein sehr schwieriger Moment sei. Blinken sprach von einem neuen und erschreckenden Anstieg der Gewalt. Der US-Außenminister wird am Nachmittag in Israel erwartet. Geplant sind Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu und Außenminister Cohen. Blinken kommt morgen im Westjordanland mit Palästinenserpräsident Abbas zusammen.

Am Freitag hatte ein Palästinenser sieben Menschen vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem erschossen. Dem Angriff war eine Razzia der israelischen Armee in einem Flüchtlingslager im Norden des Westjordanlands vorausgegangen, bei der zehn Palästinenser getötet wurden. Seitdem eskaliert die Gewalt.

Israels früherer Botschafter in Berlin, Stein, sieht derzeit keine Chancen für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten. Die aktuelle israelische Regierung habe daran kein Interesse, sagte Stein im Deutschlandfunk . Ministerpräsident Netanjahu rede schon länger nicht mehr über dieses Thema. Stein kritisierte, dass der Konflikt mit den Palästinensern nur gemanagt, nicht aber verhandelt werde. Zugleich warnte der ehemalige Botschafter vor einer Eskalation der Gewalt, sollte es zu einer Ein-Staaten-Lösung kommen.

