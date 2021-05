Nun hatten wir uns doch gerade alle so bequem eingerichtet – nämlich in der Erzählung, dass sich mit der Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten zwar Gesicht und Stil im Weißen Haus geändert hätten, aber noch lange nicht der Ton. "America First" gelte dort weiterhin, so war in zahllosen Kommentaren und Einschätzungen der vergangenen Wochen und Monate zu lesen und zu hören – und der sehr nationale Kurs, den die neue Administration etwa beim Corona-Impfstoff verfolgte, schien ja auch genau diesen Eindruck zu bestätigen.

(dpa-Zentralbild)100 Tage Joe Biden im Amt - Sigmar Gabriel: "Biden tritt mit einem ziemlich starken Team auf"

Sigmar Gabriel, der Vorsitzende der Atlantik-Brücke, hat US-Präsident Joe Biden nach 100 Tagen im Amt ein gutes Zeugnis attestiert. Biden lege in der internationalen Politik genauso ein Tempo vor wie in der Innenpolitik. Er habe nun die Chance, sich der Versöhnung seines Landes zu widmen.

Und nun das: Joe Biden kehrt auf das Spielfeld zurück, das er in seiner politischen Karriere am ausdauerndsten und überzeugendsten beackert hat: der Diplomatie. Zwar werde es weiterhin amerikanische Einwände gegen die Gaspipeline Nordstream 2 geben, ließ sein Team etwa verlauten. Aber die Beziehung mit Deutschland – so das klare Signal - ist dann doch wichtiger als ein paar Röhren. Auf eine Kraftprobe mit den Deutschen, wie viel ihnen die Gas-Kooperation mit Wladimir Putin wirklich wert ist, will man es im neuen Washington nicht mehr ankommen lassen.

USA zurück auf der internationalen Bühne

Das paart sich mit anderen Tönen der Verständigung: die Patente zu Corona-Impfstoffen will man von US-Seite auf einmal auslaufen lassen, damit auch ärmere Nationen bald an den rettenden Piks kommen. Das hat mit amerikanischem Urkapitalismus wenig zu tun. Gleichzeitig reist der US-Außenminister um die Welt, um auch für eine neue Klimaallianz zu werben – der Iran-Deal scheint zudem zumindest frisch belebt, und im aktuellen Nahost-Poker treten die USA, ganz im Gegensatz zur Trump-Regierung, nicht mehr auf wie ein komplett voreingenommener Anheizer des Konflikts.

Erleben wir also die Rückkehr des amerikanischen Weltpolizisten, wie wir ihn kennen – und ehrlicherweise an vielen Stellen auch schmerzlich vermisst haben? Dafür ist es viel zu früh. Eher schon fügt sich diese neue amerikanische Aufgeschlossenheit ein in das Bild einer Regierung, die ihren Rhythmus erstaunlich schnell gefunden hat – und zumindest optisch von einem Erfolg zum nächsten eilt: eine effektive und schnelle Impfkampagne, ein gigantisches staatliches Investitionsprogramm – und damit ein Umdrehen des seit Ronald Reagan fest in der US-Politik verankerten Prinzips, der Staat sei immer das Problem, niemals die Lösung.

USA bleiben ein zutiefst gespaltenes Land

Mit einer strategischen Kehrtwende hat das aber herzlich wenig zu tun. Eins bleibt trotz aller Bidenschen Anfangserfolge wahr: siegen muss er an der Heimatfront. Die USA sind auch unter ihrem neuen Präsidenten ein zutiefst gespaltenes Land. Zwar brachte Biden seine gewaltigen Ausgabenprogramme relativ problemlos durch den Kongress, doch dies ist vor allem der Pandemie-Sondersituation geschuldet – und der Entschlossenheit der von Trump gedemütigten Demokraten, ihre hauchdünnen Mehrheiten entschieden zu nutzen. Bidens Popularitätswerte liegen über denen seines Vorgängers, das ist aber auch keine Kunst, denn der stellte historische Tiefstände auf. Sie liegen mit knapp über 50 Prozent weit entfernt vom Rückhalt, den wirklich populäre Präsidenten wie Franklin D. Roosevelt aufwiesen, die das US-System komplett umkrempeln konnten.

Vor allem aber hat sich an der schärferen Ausrichtung der US-Außenpolitik trotz aller sanfteren Töne nichts geändert. Obama leitete den Schwenk gen Asien ein. Biden folgt nun, da ganz in Trumps Fußstapfen, mit dem Schwenk gegen China. Dass das Reich der Mitte der größte strategische Gegner, fast Feind, der USA ist, daran lässt auch der neue US-Präsident keinen Zweifel. Das wird eine gewaltige Herausforderung für die deutsche Außenpolitik, die es sich ja auch beim Umgang mit dem Reich der Mitte bequem eingerichtet hatte.

Deutsche Konzerne verdienen prächtig auf dem chinesischen Markt, und politisch hält sich Deutschland weitgehend heraus. Das wird nicht mehr gehen, wenn es bald zum chinesisch-amerikanischen Duell kommt. Die Frage, auf welcher Seite Berlin dann steht, wird Biden jedem neuen Kanzler oder jeder neuen Kanzlerin stellen – egal ob von der CDU, der SPD oder den Grünen.