Der US-Senat stellt sich gegen den Präsidenten: Mit einer Mehrheit von 56 Stimmen sprach sich die Kammer dafür aus, die Militärhilfe für den saudisch-geführten Militäreinsatz im Jemen zu beenden.

Es ist das erste Mal, dass eine Kammer des US-Senats sich auf den "War Power Act" von 1973 beruft. Dort ist das Recht des Kongresses geregelt, ein Ende von Militäraktionen zu fordern. Hintergrund der Resolution ist die Tötung des saudischen Journalisten Khashoggi in Istanbul. Der Senat spricht auch hier klare Worte und sieht den saudischen Kronprinzen bin Salman als verantwortlich für die Tat.



Das Votum gegen den Jemen-Krieg mag zwar symbolisch sein. Denn das Repräsentantenhaus dürfte dem Senat kaum folgen. Dort gibt es Vorbehalte, gegen die vergleichsweise tolerante Haltung von Trump gegenüber der saudischen Führung vorzugehen.



Im Jemen kämpfen die schiitischen Huthi-Rebellen seit vier Jahren mit Unterstützung des Iran gegen Anhänger der international anerkannten, aber meist aus dem Exil arbeitenden Regierung. Diese wird von der saudisch-geführten Militärallianz unterstützt.



Zuletzt hatte der Kolumnist und Reporter Nicholas Kristof mit einem "long read" über den Krieg im Jemen für Aufsehen gesorgt. Er schrieb in der "New York Times" unter dem Titel "Your tax dollars help starve children" darüber, wie der Konflikt zu einer massiven Hungersnot geführt hat. Seine These: "The starvation does not seem to be an accidental byproduct of war, but rather a weapon in it" (Das Aushungern scheint keine zufällige Begleiterscheinung zu sein, sondern eher eine Waffe in dem Krieg).