Der US-Autohersteller Ford will sein Europa-Geschäft umbauen.

Ziel sei die Rückkehr in die Gewinnzone, teilte Ford Europe in Köln mit. Mit dem Umbau sind auch Stellenstreichungen verbunden. Konkrete Zahlen nannte das Unternehmen nicht. Europachef Armstrong machte aber deutlich, dass es um tausende Arbeitsplätze gehe. Einzelheiten sollen bis Mitte des Jahres feststehen.



Bereits Ende vergangenen Jahres hatte Ford angekündigt, das Werk im französischen Bordeaux zu schließen. In Deutschland soll es in der Niederlassung in Saarlouis Einschnitte geben.