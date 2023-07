Künstliche Intelligenz

Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem Dan Brown, James Patterson, Jodi Picoult, Margaret Atwood und Jonathan Franzen. In dem Brief heißt es laut Mitteilung , "Millionen von urheberrechtlich geschützten Büchern, Artikeln, Essays und Gedichten bieten die Nahrung für KI-Systeme - unendliche Mahlzeiten, für die es keine Rechnung gab." Die Unternehmen würden Milliarden von Dollar ausgeben, um KI-Technologien zu entwickeln. Es sei nur fair, dass die Schriftsteller für die Nutzung ihrer Werke kompensiert würden. Ohne diese wäre die KI banal und extrem limitiert.

Bei der generativen KI werden Inhalte wie Texte, Bilder oder Videos maschinell erstellt, entwickelt wird sie unter anderem mit bereits veröffentlichtem Material.

Ebenfalls Regelungen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz und eine bessere Bezahlung verlangen die Drehbuchautoren in den USA, die bereits seit Mai streiken. In der vergangenen Wochen schlossen sich die Schauspieler an . Der Betrieb in Hollywood ist weitgehend lahmgelegt.