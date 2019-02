EU-Kommissionspräsident Juncker erwartet nicht, dass US-Präsident Trump Autozölle gegen europäische Hersteller verhängt.

Trump habe ihm sein Wort gegeben, dass es so etwas vorerst nicht gebe, sagte Juncker der "Stuttgarter Zeitung". Er halte diese Zusage für belastbar. Falls der US-Präsident dennoch Zölle verhängen sollte, ist die Brüsseler Behörde nach eigenen Angaben vorbereitet. Dann werde die Reaktion schnell und angemessen erfolgen, erklärte ein Sprecher.



Das US-Handelsministerium hatte am Wochenende einen Prüfbericht über die Bedrohung der nationalen Sicherheit durch Autoimporte an Trump übergeben. Er hat nun 90 Tage Zeit, um darüber zu entscheiden, ob Zölle auf europäische Fahrzeuge erhoben werden. Im Gespräch war zuletzt ein Satz von 25 Prozent.



Der SPD-Wirtschaftspolitiker Westphal forderte die EU zu Gelassenheit auf. Eventuelle Strafzölle würden einen gravierenden Einschnitt für die europäischen Wirtschaften bedeuten, sagte Westphal im Deutschlandfunk. Von daher müsse die EU darauf achten, keine Spirale in Gang zu setzen, die den gegenseitigen Handel mit den USA behindere. Westphal regte an, sich auf drohende Zölle gut vorzubereiten und gegebenfalls zu prüfen, inwieweit man den Vereinigten Staaten entgegenkommen könnte. Beispielsweise könne man die europäischen Zölle auf amerikanische Autos überprüfen.



Trump und Juncker hatten im vergangenen Jahr in Washington vereinbart, an einem Abbau von Industriezöllen zu arbeiten. Zudem sollte auf Maßnahmen verzichtet werden, die dieser Absicht zuwiderlaufen.



