US-Band Rival Sons

Die Rival Sons aus Long Beach in den USA spielen Rockmusik, als wären wir gerade in den 60er-Jahren, dabei gibt es die Band erst seit 2008. Sechs Alben haben sie inzwischen veröffentlicht, mit ihrem Retro-Rock-Sound sind sie vor allem in Europa erfolgreich.

Am Mikrofon: Tim Schauen

