US-Bank Capital One

Eine Hackerin in den USA hat Kreditkartendaten im großen Stil gestohlen.

Betroffen sind 100 Millionen Kunden der US-Bank Capital One in den Vereinigten Staaten und weitere sechs Millionen in Kanada. Wie der Finanzdienstleister mitteilte, verschaffte sich die Frau Zugang zu den Daten von Kreditkarten-Anträgen und bereits bestehenden Kreditkarten. Sie wurde inzwischen von der Bundespolizei FBI festgenommen.



Es sei unwahrscheinlich, dass die gestohlenen Informationen für kriminelle Machenschaften wie Betrug missbraucht worden seien, hieß es weiter. Kreditkartennummern oder Login-Daten seien nicht ausgespäht worden, wohl aber Adressen, Geburtsdaten und zum Teil auch Informationen zur Kreditwürdigkeit und Kontostände.