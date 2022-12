Gefangenenaustausch mit Russland

Die in Russland inhaftierte US-amerikanische Basketballerin Brittney Griner wurde auf dem Flughafen in Abu Dhabi ausgetauscht. (dpa/Alexander Zemlianichenko)

Sie wurde im Gegenzug gegen den in den USA inhaftierten Waffenhändler Viktor Bout auf dem Flughafen in Abu Dhabi auf freien Fuß gesetzt. US-Präsident Biden schrieb auf Twitter, sie sei in Sicherheit und in einem Flugzeug auf dem Weg nach Hause.

Griner war in Russland zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Die russische Justiz hatte ihr Drogenbesitz und -Handel vorgeworfen, weil sie am Moskauer Flughafen mit einem Vaporizer mit einer kleinen Menge Cannabis-Öl aufgegriffen wurde. Die zweimalige Basketball-Olympiasiegerin Griner war in eine Strafkolonie geschickt worden. Der russische Waffenhändler Bout war 2012 von einem Gericht in New York zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er soll unter anderem Rebellen in zahlreichen Ländern illegal mit Waffen ausgerüstet haben.

