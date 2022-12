Die US-amerikanische Basketballerin Brittney Griner bei einer Gerichtsanhörung im August dieses Jahres (dpa/Alexander Zemlianichenko)

Nach Angaben des russischen Außenministeriums fand der Austausch am Flughafen von Abu Dhabi statt. US-Präsident Biden schrieb auf Twitter, Griner sei in Sicherheit und in einem Flugzeug auf dem Weg nach Hause. Er habe vor wenigen Augenblicken mit ihr gesprochen.

Die zweimalige Basketball-Olympiasiegerin Griner war im Februar bei ihrer Ankunft an einem Moskauer Flughafen festgenommen worden. In ihrem Gepäck wurden Kartuschen für E-Zigaretten mit Cannabisöl gefunden. Ein russisches Gericht verurteilte sie zu neun Jahren Haft wegen Drogenbesitzes und Drogenhandels und schickte sie in eine Strafkolonie.

Der russische Waffenhändler Bout war 2012 von einem Gericht in New York zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er soll unter anderem Rebellen in zahlreichen Ländern illegal mit Waffen ausgerüstet haben.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.