Eine Gesellschaft unter Drogen: In den USA greifen immer mehr Menschen zu Schmerzmitteln oder anderen Opioide - für den internationalen Drogenhandel ein lukratives Geschäft. (Imago / Chromogrange)

Der 51-Jährige steht demnach unter Verdacht, in Absprachen zur Einfuhr von Drogen und zur Geldwäsche verwickelt zu sein. Er soll gegen eine hohe Geldsumme eingewilligt haben, Kokainlieferungen aus Kolumbien auf den Jungferninseln zu lagern. Von dort sollten sie in die USA geliefert werden. Fahie wurde in Miami im Bundesstaat Florida festgenommen.

Großbritanniens Außenministerin Truss äußerte sich wegen der Anschuldigungen entsetzt. Bereits vergangenes Jahr habe man einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, sagte sie. Er gehe Berichten über systematische Bestechung, Vetternwirtschaft sowie Missbrauch von Steuergeldern in dem britischen Überseegebiet nach.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.