Wie Nachrichtenagenturen berichten, fiel die Entscheidung knapp aus. In einer Erklärung hieß es, die Vorteile des antiviralen Medikaments überwögen die Risiken. Damit wurde die Voraussetzung geschaffen für eine Zulassung des ersten Corona-Medikaments in Tablettenform, das US-Amerikaner zu Hause einnehmen können. Die Pille hatte kürzlich neuen Studiendaten zufolge eine geringere Wirksamkeit gezeigt. Das Risiko, nach Einnahme der Tablette aufgrund von Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden zu müssen oder zu sterben, ist Merck & Co zufolge 30 Prozent niedriger. Vorläufige Daten hatten auf ein um 50 Prozent verringertes Risiko hingedeutet.

Die FDA ist nicht an die Empfehlung gebunden und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr eine eigene Entscheidung treffen. Das Medikament ist bereits in Großbritannien zugelassen.

