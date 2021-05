Die US-Regierung wirft mehreren Ländern schwere Verletzungen der Religionsfreiheit vor.

Außenminister Blinken appellierte an China, den Iran, Myanmar, Saudi-Arabien und mehrere weitere Nationen, Einwohnern zu ermöglichen, ihren Glauben frei zu wählen und aktiv leben zu können. Dies sei von grundlegender Bedeutung für offene und stabile Gesellschaften. Der aktuelle Bericht der Regierung in Washington zur Lage der internationalen Religionsfreiheit offenbart nach Blinkens Worten viele Defizite. Saudi-Arabien beispielsweise sei die einzige Nation der Welt ohne eine christliche Kirche - obwohl dort mehr als eine Million Christen lebten. Im Iran würden Christen drangsaliert, die vom Islam konvertierten. China verübe Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord an den muslimischen Uiguren und andere Minderheiten, führte Blinken aus. Die Regierung von Myanmar sei verantwortlich für Gräueltaten gegen die muslimischen Rohingya.



Der Außenminister warnte auch vor Entwicklungen im eigenen Land. So häuften sich in den USA Fälle von Antisemitismus.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.