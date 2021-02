Nach Angaben der US-Regierung wollen sich mindestens 18 europäische Unternehmen aus dem umstrittenen Pipeline-Projekt Nord Stream 2 zurückziehen.

Wie aus einem Bericht des US-Außenministeriums an den Kongress hervorgeht, sind unter den Firmen auch der Industriedienstleister Bilfinger aus Mannheim und der zur Münchener Rück gehörende Versicherer Munich Re Syndicate Limited. Auch bei den meisten anderen genannten Firmen handelt es sich demnach um Versicherungsunternehmen, oft mit Sitz in Großbritannien. Hintergrund sind Sanktionsdrohungen der USA gegen alle an dem Bau der Ostsee-Pipeline beteiligten Unternehmen. Washington argumentiert dabei mit einer zu großen Abhängigkeit Europas von russischem Gas.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.