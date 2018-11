In Afghanistan sind die radikal-islamischen Taliban nach Einschätzung der USA weiter auf dem Vormarsch.

Die Zentralregierung in Kabul übe nur noch in etwas mehr als der Hälfte der Distrikte des Landes Einfluss aus, heißt es im Bericht des US-Generelinspekteurs für Afghanistan. Dies sei die bislang niedrigste registrierte Zahl. Zudem sei die Zahl der getöteten Sicherheitskräfte auf einen Höchststand gestiegen. Zahlen werden nicht genannt.



US-Präsident Trump hatte im vergangenen Jahr einen Strategiewechsel in Afghanistan angekündigt. Er schickte mehrere tausend zusätzliche US-Soldaten in das Land, um Sicherheitskräfte auszubilden und zu beraten.