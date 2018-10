Bundesaußenminister Maas hat den USA für den Fall einer syrischen Großoffensive gegen die Rebellenhochburg Idlib Unterstützung bei der humanitären Hilfe zugesichert.

Deutschland sei bereit, Verantwortung zu übernehmen, sagte der SPD-Politiker nach einem Gespräch mit US-Außenminister Pompeo in Washington. Dabei gehe es etwa um Hilfslieferungen über die Türkei sowie um die Sanierung von Krankenhäusern in Idlib, erläuterte Maas. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Türkei und Russland soll in der Rebellenhochburg Idlib eine entmilitarisierte Pufferzone eingerichtet werden. Maas bezeichnete die Vereinbarung als "großen Schritt", der auch dazu beitragen könne, einen möglichen Chemiewaffeneinsatz durch die Truppen von Machthaber Assad zu verhindern.



Einem militärischen Eingreifen der Bundeswehr bei einem Giftgaseinsatz durch die Truppen von Syriens Staatschef Assad erteilte der Bundesaußenminister indes eine Absage. Pompeo sei sich der Tatsache bewusst, dass es dafür eines Mandats des Bundestages bedürfe und dass ein solches Mandat nicht "sehr wahrscheinlich" sei, erklärte Maas nach dem rund 45-minütigen Gespräch. Die USA hatten Deutschland Mitte September um militärische Unterstützung im Fall eines Chemiewaffenangriffs gebeten. Maas betonte, dass Deutschland und die USA gemeinsam den Prozess für einen politischen Neubeginn in Syrien vorantreiben wollten.



Derweil sprach sich Russlands Präsident Putin für einen vollständigen Abzug ausländischer Truppen aus Syrien nach einem Sieg über die Terrormiliz IS aus. Das schließe auch sein Land mit ein. Diese Entscheidung obliege aber der Führung in Damaskus.