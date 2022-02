Weißes Haus US-Botschaft in der Ukraine verlegt Sitz von Kiew nach Lemberg

Wegen der angespannten Situation zwischen Russland und der Ukraine verlegen die USA ihr Botschaftspersonal von der Hauptstadt Kiew in die Stadt Lemberg. Das kündigte US-Außenminister Blinken in Washington an. Es handelt sich nach seinen Worten um eine vorübergehende Vorsichtsmaßnahme.

