US-Außenminister Antony Blinken (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Brendan Smialowski)

Das kündigte US-Außenminister Blinken in Washington an. Es handelt sich nach seinen Worten um eine vorübergehende Vorsichtsmaßnahme. Die US-Botschaft werde von Lemberg aus weiterhin mit der ukrainischen Regierung zusammenarbeiten. Bereits am Wochenende hatten die USA bekanntgegeben, dass ihr Botschaftspersonal in Kiew zunächst "auf ein Mindestmaß" reduziert werde.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.