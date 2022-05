Außenminister Blinken bei einer Rede in der US-Botschaft in Kiew Ende Januar. (dpa/Alex Brandon)

Das teilte Außenminister Blinken mit. Die Flagge der Vereinigten Staaten auf dem Gebäude in der ukrainischen Hauptstadt sei gehisst worden. Man habe zusätzliche Maßnahmen für die Sicherheit des Botschaftspersonals ergriffen, so Blinken. Die USA hatten ihre Ländervertretung in Kiew im Februar kurz vor Beginn des Krieges geräumt.

Die deutsche Botschaft war vor gut einer Woche wiedereröffnet worden. Auch die Vertretungen anderer westlicher Staaten sind nach der Verlagerung der russischen Angriffe auf den Osten und Süden der Ukraine wieder nach Kiew zurückgekehrt.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.