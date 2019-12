Der US-Botschafter in Deutschland, Grenell, hat die Kritik der Bundesregierung an den Sanktionen gegen den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 zurückgewiesen.

15 europäische Länder, die Europäische Kommission sowie das Europäische Parlament hätten allesamt ihre Bedenken an dem Projekt angemeldet, sagte Grenell der Zeitung "Bild am Sonntag". Darum handele es sich bei den Sanktionen um eine sehr pro-europäische Entscheidung. Viele Diplomaten hätten sich bedankt, dass die amerikanische Regierung Maßnahmen ergriffen habe, betonte der Gesandte.



Vizekanzler Scholz bezeichnete die Strafmaßnahmen im ARD-Fernsehen als schweren Eingriff in die inneren Angelegenheiten Deutschlands und Europas und der eigenen Souveränität. Auf Gegensanktionen will die Bundesregierung nach eigenem Bekunden aber verzichten.