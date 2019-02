Die USA verstärken ihre Militärpräsenz in Polen.

Die US-Botschafterin in Warschau, Mosbacher, sagte der Zeitung "Financial Times", die Anzahl der US-Soldaten in Polen werde um mehrere hundert erhöht. Man erfülle damit einen Wunsch der polnischen Regierung.



Derzeit umfasst das US-Kontingent in dem Land 4.000 Soldaten, die dort jedoch immer nur für einige Monate im Rahmen von Nato-Operationen stationiert sind. Die polnische Regierung wünscht seit Längerem eine ständige Präsenz der US-Soldaten. Dies wies Mosbacher zurück. Sie äußerte sich vor Beginn einer von den USA und Polen organisierten Konferenz in Warschau zum Nahen Osten und zum Iran.



Polen und die baltischen Staaten sorgen sich wegen der an ihren Grenzen stationierten russischen Truppen. In Russland wiederum werden die Nato-Aktivitäten in den östlichen Mitgliedsstaaten kritisch gesehen.