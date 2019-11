Die US-Regierung hat die Feiern im Iran anlässlich der Besetzung der amerikanischen Botschaft vor vierzig Jahren kritisiert.

In einer Erklärung des Weißen Hauses hieß es, die Erstürmung der Botschaft in Teheran sei eine dreiste Tat gewesen. Auch heute noch benutze der Iran unschuldige Zivilisten, um seine fehlgeleitete Außenpolitik voranzutreiben. Teheran sollte den Frieden wählen anstelle von Geiselnahmen, Ermordungen, Sabotage, Schiffsentführungen und Attacken auf den Ölhandel.



In der iranischen Hauptstadt und in anderen Orten des Landes hatten zuvor zehntausende Menschen an Veranstaltungen zur Erinnerung an die Botschaftserstürmung teilgenommen.



Iranische Studenten hatten die Vertretung im November 1979 besetzt, um gegen die Aufnahme des gestürzten Schahs Reza Pahlavi in den USA zu protestieren. Amerikanische Diplomaten und Angestellte wurden 444 Tage lang als Geisel gehalten. Seitdem gibt es keine offiziellen diplomatischen Beziehungen mehr zwischen den beiden Staaten.