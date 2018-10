Im Zusammenhang mit den in den USA aufgetauchten Paketbomben hat der ehemalige Vizepräsident Biden zu mehr Sachlichkeit in der politischen Debatte aufgerufen. Er hoffe, dass die Vorfälle der vergangenen Tage als eine Art Weckruf verstanden würden, erklärte Biden in einer Rede in Buffalo.

Er selbst war auch Adressat eines solchen Pakets. Die Sendungen gingen an Politiker oder Medien, die als Kritiker von Präsident Trump gelten. Keiner der Sprengsätze detonierte. Präsident Trump hatte wiederholt den Medien vorgeworfen, durch ihre Berichterstattung indirekt eine Mitschuld zu haben.



In der vergangenen Nacht durchsuchten Ermittler ein Postzentrum im Miami. Das FBI geht davon aus, dass alle Pakete an einer Stelle durch die Post gelaufen sind. Bislang wurden zehn verdächtige Sendungen entdeckt. Die Baupläne für die Bomben sollen aus dem Internet stammen.