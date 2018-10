Bei der Suche nach dem Absender der verdächtigen Paketbomben in den USA führt die Spur offenbar nach Florida. Ermittler durchsuchten in der vergangenen Nacht ein Postzentrum in Miami. Das FBI geht davon aus, dass alle Pakete an einer Stelle durch die US-Post gelaufen sind.

Bislang wurden zehn verdächtige Sendungen entdeckt. Die Baupläne für die Bomben sollen aus dem Internet stammen.



Adressiert waren die Paketbomben an Politiker oder Medien, die als Kritiker von US-Präsident Trump gelten. Verletzt wurde niemand. Sicherheitsexperten äußerten die Vermutung, dass der Absender das Ziel habe, Angst zu verbreiten und nicht zu töten. Das FBI schließt nicht aus, dass weitere Pakete auftauchen könnten.