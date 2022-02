Präsident Biden fordert alle US-Bürger auf, die Ukraine zu verlassen. (picture alliance / Consolidated News Photos | Ron Sachs - CNP)

Biden sagte mit Blick auf die russischen Truppen nahe der ukrainischen Grenze, man habe es hier nicht mit einer Terrororganisation zu tun, sondern mit einer der größten Armeen der Welt. Wörtlich sagte er: "Das ist ein Weltkrieg, wenn Amerikaner und Russen beginnen, aufeinander zu schießen".

Auch US-Außenministerium rät zur Ausreise

Der aktuelle Reise- und Sicherheitshinweis an die US-Bürger auf der Seite des State Department lautet denn auch : "Reisen Sie nicht in die Ukraine aufgrund der zunehmenden Bedrohung durch eine russische Militäraktion und Covid-19." Weiter heißt es, all jene in der Ukraine sollten sofort ausreisen.

"Normandie-Format" ohne konkrete Ergebnisse

Derweil gingen in Berlin die Gespräche im sogenannten Normandie-Format am späten Abend ohne konkrete Ergebnisse zu Ende. Daran teilgenommen hatten Chefunterhändler Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Ukraine. Es ist die derzeit einzige Gesprächsrunde, in der Delegationen aus Moskau und Kiew auf hoher Ebene direkt miteinander verhandeln.

Deutsche und französische Vertreter sprachen im Anschluss von schwierigen Gesprächen, in denen die unterschiedlichen Positionen und Lösungsoptionen klar herausgearbeitet worden seien. Gleichzeitig sei aber deutlich geworden, dass alle Teilnehmer an dem Minsker Friedensabkommen von 2014 festhalten wollten.

Scholz fordert Deeskalation von Russland

Angesichts der andauernden russischen Truppenkonzentration im Grenzgebiet zur Ukraine forderte Bundeskanzler Scholz Moskau auf, eindeutige Schritte der Deeskalation zu gehen. Man sei zu einem ernsthaften Dialog bereit, sagte Scholz vor Beratungen mit den baltischen Staats- und Regierungschefs im Berliner Kanzleramt.

Frage der DDR-Haubitzen bleibt offen

Offen blieb bei der Unterredung, ob Estland Artilleriegeschütze aus DDR-Altbeständen an die Ukraine liefern darf. Ministerpräsidentin Kallas sagte, es gebe dazu immer noch kein Ergebnis. Aber wenn man sich die öffentliche Meinung in Deutschland anschaue, sehe es eher danach aus, dass ein "Nein" zu erwarten sei. Die neun Haubitzen können feindliche Truppen oder Panzer auf eine Entfernung bis zu etwa 15 Kilometern treffen.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 11.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.