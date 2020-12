US-Präsident Trump hat erneut behauptet, die Wahl gegen seinen demokratischen Herausforderer Biden gewonnen zu haben.

Auf einer Kundgebung im Bundesstaat Georgia sagte er - wiederum ohne Beweise vorzulegen - bei der Wahl sei betrogen und manipuliert worden. Trump kündigte an, weiter juristisch gegen das Ergebnis vorzugehen. Justizminister Barr hatte kürzlich erklärt, es gebe keinerlei Belege für Wahlbetrug in einem Ausmaß, das das Ergebnis verändern würde.



In Georgia finden am 5. Januar Stichwahlen zum Senat statt. Dabei geht es um die Mehrheit der Republikaner in der Kongresskammer. Bei den Wahlen am 3. November konnten sich die Republikaner 50 der 100 Sitze sichern. Sollte es den Demokraten gelingen, die beiden Sitze in Georgia zu gewinnen, gäbe es im Senat ein Patt. Dann hätte Bidens designierte Vizepräsidentin Harris bei Stimmengleichheit das letzte Wort, da sie zugleich Präsidentin des Senats sein wird.

