Im US-Bundesstaat Louisiana hat der Hurrikan "Ida" Land erreicht.

Das Nationale Hurrikanzentrum erklärte, der Wirbelsturm sei vom Golf von Mexiko kommend südwestlich von New Orleans auf die Küste getroffen. "Ida" habe dabei maximale Windgeschwindigkeiten von rund 240 Kilometern pro Stunde mit sich gebracht. Die Stärke wurde mit vier von fünf angegeben. Gewarnt wird vor starken Überschwemmungen und Zerstörungen. In Louisiana haben die Behörden bereits die weitreichende Evakuierung niedrig gelegener und küstennaher Gebiete angeordnet. Auf den Autobahnen bildeten sich lange Staus.



Vor genau 16 Jahren war Hurrikan "Katrina" in der Region auf Land getroffen. Damals kamen rund 1.800 Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.