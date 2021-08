In den USA hat der Hurrikan "Ida" das Küstengebiet des Bundesstaats Louisiana erreicht.

Präsident Biden sprach bei seinem Besuch der Zentrale der Katastrophenschutzbehörde Fema in Washington von einem lebensgefährlichen Sturm. Die Bewohner der betroffenen Bundesstaaten Louisiana, Mississippi und Alabama sollten die Anweisungen der örtlichen Behörden befolgen und sich in Sicherheit bringen. Die Zerstörung durch den Hurrikan der Stärke vier von fünf werde wahrscheinlich immens sein.



Berichten zufolge ist bereits eine sechsstellige Zahl von Haushalten ohne Elektrizität. In Louisiana hatten die Behörden eine weitreichende Evakuierung angeordnet. Wer nicht bereits in andere Landesteile geflohen ist, wurde aufgefordert, zuhause zu bleiben und dort an den sichersten Ort zu gehen.



Vor genau 16 Jahren war Hurrikan "Katrina" in der Region auf Land getroffen. Damals kamen rund 1.800 Menschen ums Leben.

