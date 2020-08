Aus den USA wird ein neuer Fall mutmaßlicher Polizeigewalt gegen einen schwarzen Bürger gemeldet.

Demnach haben Polizisten in Lafayette im Bundesstaat Louisiana einen fliehenden und offenbar mit einem Messer bewaffneten Verdächtigen erschossen. Diese hätten versucht, den Mann zunächst mit einem so genannten Taser zu stoppen, was aber nicht gelungen sei, hieß es von Seiten der Sicherheitsbehörden. Als er einen kleinen Supermarkt betreten wollte, hätten die Beamten das Feuer eröffnet, was auch in Videoaufnahmen zu sehen ist. Der 31-Jährige sei schließlich in einem Krankenhaus für tot erklärt worden. Zur Zahl der abgegebenen Schüsse machte die Polizei keinerlei Angaben.



Bürgerrechtler der Organisation ACLU sprachen von einem neuen Fall brutaler Polizeigewalt gegen einen Schwarzen in den USA.