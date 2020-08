Aus den USA wird ein neuer Fall mutmaßlicher Polizeigewalt gegen einen schwarzen Bürger gemeldet.

Demnach haben Polizisten in Lafayette im Bundesstaat Louisiana einen fliehenden und offenbar mit einem Messer bewaffneten Verdächtigen erschossen. Die Sicherheitskräfte versuchten nach eigenen Angaben, den Mann zunächst mit einem so genannten Taser zu stoppen, was aber nicht gelungen sei.



Als der Mann einen kleinen Supermarkt betreten wollte, hätten die Beamten das Feuer eröffnet, was auch in Videoaufnahmen zu sehen ist. Der 31-Jährige sei schließlich in einem Krankenhaus für tot erklärt worden. Zur Zahl der abgegebenen Schüsse machte die Polizei keinerlei Angaben.

Bürgerrechtler schockiert

Bürgerrechtler der Organisation ACLU in Louisiana sprachen in einer Erklärung von einem neuen Fall brutaler Polizeigewalt gegen eine schwarze Person in den USA und forderten eine unabhängige Untersuchung. Das Video zeige, dass der Mann sich von den Polizisten wegbewege - und nicht zu ihnen hin. Der Betroffene sollte noch am Leben sein - stattdessen trauerten eine Familie und eine Gemeinde, hieß es weiter. Zunächst müsse man aber noch viel mehr über den Fall erfahren.



In den USA hatte es in den vergangenen Monaten mehrere Fälle von Polizeigewalt gegen schwarze Bürger gegeben. Vor allem der Fall von George Floyd, der bei einem Einsatz starb, sorgte für Proteste. Ein Polizist hatte minutenlang auf dem Hals des Mannes gekniet, der immer wieder sagte: "Ich kann nicht atmen".