Der Tropensturm "Barry" hat die Südküste der USA erreicht. Er traf im Bundesstaat Louisiana nahe der Stadt Intracoastal City auf Land. Nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums hat er Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometer.

Damit verlor er leicht an Heftigkeit; auf dem Weg zur Küste

war er zwischenzeitlich zu einem Hurrikan hochgestuft worden. Das Zentrum warnte vor starkem Regen, Sturmfluten und Überschwemmungen in den betroffenen Gebieten.



Erste Ausläufer von "Barry" hatten in Louisiana schon zu Unterbrechungen der Stromversorgung geführt. Aus einigen Städten, darunter New Orleans, wurden erste Überschwemmungen gemeldet. Für den Bundesstaat ist vorsorglich bereits der Nostand ausgerufen worden.