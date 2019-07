Der Tropensturm "Barry" vor der Südküste der USA ist zu einem Hurrikan hochgestuft worden.

Das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami erklärte, der Sturm erreiche inzwischen Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde. Erste Ausläufer von "Barry" hatten heute die Küste des US-Bundesstaates Louisiana erreicht. Am frühen Morgen waren nach Angaben örtlicher Energieversorger mehr als 30.000 Menschen ohne Strom. Einige Städte, darunter New Orleans, melden Überschwemmungen. Für Louisiana gilt der Notstand. Dadurch können leichter Bundesmittel aus Washington fließen.