Im US-Bundesstaat Missouri ist trotz Appellen von Kirchen und Politik ein geistig behinderter Mann hingerichtet worden.

Das Urteil gegen den 61-jährigen Ernest Johnson sei durch eine Giftspritze vollstreckt worden, hieß es von den Justizbehörden. Zuvor hatten sich unter anderem auch der Vatikan für Johnson eingesetzt. Papst Franziskus schrieb in einem Brief, jegliches Leben sei heilig und schützenswert.



Johnson galt seit seiner Kindheit als geistig behindert. Er war wegen dreifachen Mordes verurteilt worden, weil er 1994 bei einem Raubüberfall Angestellte eines Geschäfts getötet hatte. Die Hinrichtung geistig Behinderter ist in den USA seit Jahren verboten. Allerdings ist die genaue Definition einer geistigen Behinderung den einzelnen Bundesstaaten überlassen.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.