In einem Landkreis im US-Bundesstaat New York ist wegen vieler Fälle von Masern der Notstand ausgerufen worden.

Minderjährige, die gegen die Infektionskrankheit nicht geimpft sind, dürfen sich in den kommenden 30 Tagen nicht mehr an öffentlichen Orten aufhalten. Dazu zählen alle Bereiche, in denen mehr als zehn Personen zusammenkommen könnten - zum Beispiel öffentliche Busse. Der Landrat von Rockland County erklärte, so sollten Menschen geschützt werden, die aus medizinischen Gründen nicht gegen Masern geimpft werden dürften oder zu jung dafür seien.



In Rockland County leben rund 300.000 Menschen. 153 erkrankten an Masern, obwohl die Krankheit dort seit dem Jahr 2000 als ausgerottet galt. Die Behörden machen den Widerstand von Impfgegnern für den neuen Ausbruch verantwortlich.