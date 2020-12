Im US-Bundesstaat Ohio haben die Behörden nach dem Tod eines Schwarzen Konsequenzen gezogen und einen Polizeibeamten entlassen.

Der 19-jährige Polizist sei suspendiert worden, weil er bei dem Einsatz in der Stadt Columbus in der vergangenen Woche unverhältnismäßige Gewalt angewendet habe, hieß es. Zudem habe er seine Körperkamera nicht eingeschaltet und dem Sterbenden nicht geholfen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Polizist auf den 47-Jährigen geschossen, obwohl dieser unbewaffnet war.



Polizeigewalt gegen Schwarze hatte in diesem Jahr immer wieder zu Protesten und Unruhen in den USA geführt. Ende Mai war der Afroamerikaner George Floyd bei einem Einsatz in Minneapolis getötet worden. Monatelang protestierten hunderttausende Menschen unter dem Motto "Black Lives Matter" gegen Polizeigewalt und Rassismus, nicht nur in den USA.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.