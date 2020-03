Mehr als 23 Milliarden Plastiktüten werden im Bundesstaat New York jedes Jahr benutzt. Viele hängen nachher an Bäumen fest, vermüllen die Stadtviertel und Flüsse. Damit soll jetzt Schluss sein.

In dem US-Bundesstaat ist jetzt ein Plastiktüten-Verbot in Kraft getreten. Nach Kalifornien und Oregon ist es der dritte Bundesstaat in den USA mit einem Verbot. Statt kostenlosen Plastiktüten können Geschäfte für fünf Cent Papiertüten verkaufen. Davon gehen zwei Cent an die lokale Verwaltung und drei an Naturschutzprogramme.



Fast alle lokalen Politikerinnen und Politiker sowie rund zwei Drittel der New Yorker befürworten das Plastiktüten-Verbot. Trotzdem zweifeln viele daran, ob es umgesetzt werden kann, weil Plastiktüten als regelrechtes Kulturgut wahrgenommen werden - anders als in Deutschland zum Beispiel.