Im US-Bundesstaat Tennessee ist ein verurteilter Mörder auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden.

Das Urteil gegen den während seiner Haft erblindeten Mann wurde trotz wiederholter Revisionsgesuche vollzogen. Der 52-jährige war 1999 für den Mord an seiner Ex-Lebensgefährtin verurteilt worden.



Es war in den USA die 21. Hinrichtung in diesem Jahr.