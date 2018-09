Im US-Bundesstaat Texas ist ein 51-Jähriger durch die Giftspritze hingerichtet worden.

Der Mann war zum Tode verurteilt worden, weil er im Jahr 1998 eine Frau misshandelt und anschließend ermordet hatte. Es war die 17. Hinrichtung im laufenden Jahr in den USA, in Texas die neunte. In keinem anderen US-Bundesstaat wird die Todesstrafe öfter vollstreckt. Für kommenden Donnerstag ist dort eine weitere Exekution geplant.