IIn den USA ist ein weiteres Todesurteil vollstreckt worden.

Wie die Strafvollzugsbehörde des Bundesstaates Texas mitteilte, wurde im Gefängnis in Huntsville ein fünffacher Mörder durch die Giftspritze hingerichtet. Er hatte im Jahr 2002 unter Drogeneinfluss seine Familie erschossen. Seine Anwälte hatten vergeblich versucht, die Hinrichtung zu verhindern. Sie hatten argumentiert, dass der Mann vor Gericht von seinem damaligen Anwalt nicht angemessen vertreten worden sei.



Es war die dritte Hinrichtung in den Vereinigten Staaten seit Jahresbeginn. Im Januar war bereits ebenfalls in Texas sowie im Bundesstaat Georgia jeweils ein verurteilter Mörder getötet worden.