Im US-Bundesstaat Texas ist ein 38-Jähriger wegen Mordes hingerichtet worden.

Die Todesstrafe wurde in der Haftanstalt in Huntsville mit der Giftspritze vollstreckt. Das Mitglied einer rechtsextremen Gruppe war für schuldig befunden worden, eine Frau umgebracht zu haben, um Drogengeschäfte zu verschleiern.



Es war in diesem Jahr die achte Hinrichtung in Texas und die 19. in den USA ingesamt.