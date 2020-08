Die Vereinten Nationen haben sich in die Debatte über Polizeigewalt in den USA eingeschaltet.

Das UNO-Menschenrechtsbüro in Genf kritisierte die Schüsse eines weißen Polizisten auf einen Afroamerikaner in der Stadt Kenosha als "exzessive Gewalt", die wahrscheinlich auf Rassimus zurückgehe. Das legten die bislang verfügbaren Video-Aufnahmen von dem Vorfall nahe. Der Polizist hatte dem 29-jährigen Schwarzen ohne ersichtlichen Grund mehrfach aus nächster Distanz in den Rücken geschossen.



In Kenosha kommt es seither zu teils gewalttätigen Protesten, in die sich auch weiße Bürgerwehren eingemischt haben sollen. Die Regierung entsandte rund 150 Nationalgardisten.