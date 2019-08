Im US-Bundesstaat Missouri kann eine geplante Verschärfung der Abtreibungsregeln nicht in Kraft treten.

Ein Bundesrichter in Kansas City setzte das entsprechende Gesetz, das heute in Kraft treten sollte, aus. Er begründete dies mit einem Grundsatzurteil aus dem Jahr 1973, durch das Schwangerschaftsabbrüche in den USA legalisiert wurden. Die Regierung im Bundesstaat Missouri wollte Abtreibungen ab der achten Woche verbieten.



Präsident Trump hat dafür gesorgt, dass die konservativen Juristen am Obersten Gericht inzwischen in der Mehrheit sind. Abtreibungsgegner hoffen, dass sie die Grundsatzentscheidung von 1973 kippen.