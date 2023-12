Wegen PCB-Verwendung

Monsanto will das Urteil anfechten. (picture alliance / dpa / Franz-Peter Tschauner)

Eine Geschworenenjury im Westküstenstaat Washington verurteilte Monsanto zu 73 Millionen Dollar Schadenersatz und zusätzlichen 784 Millionen Dollar Strafschadenersatz an sieben Kläger. Bei den Klägern handelt es sich um frühere Schüler des Sky Valley Education Center sowie um Eltern, die an der Schule in der Stadt Monroe ehrenamtlich gearbeitet hatten. Sie führen Erkrankungen auf die Chemikalie PCB zurück, die aus Leuchtstofflampen der Schule entwichen sein soll. PCB wurde früher in Kondensatoren von Leuchtstofflampen als Kühl- und Isolierflüssigkeit verwendet. Die Chemikalie kann zu Atemproblemen führen und möglicherweise zu Krebserkrankungen beitragen.

Die Jury urteilte, Monsanto habe fahrlässig gehandelt, da man nie vor den Gefahren gewarnt habe. Der Chemiekonzern kündigte Rechtsmittel gegen das Urteil an. Unter anderem hätten Blut- und Lufttests ergeben, dass die Kläger keiner erhöhten PCB-Belastung ausgesetzt gewesen seien.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.