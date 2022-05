"Avengers" und "Wonder Woman"

Die Neuinterpretation des Comics "Wonder Woman" - hier in der Verfilmung mit Gal Gadot in der Hauptrolle - gilt als eine von George Pérez' größten Errungenschaften. (picture alliance/AP Photo | Clay Enos)

Pérez begann seine Karriere in den 70er Jahren beim US-Comicverlag Marvel Comics und arbeitete dort an den Superhelden-Serien "Avengers" und " Die Fantastischen Vier". In den 80er Jahren wechselte er zum Konkurrenten DC und erfand gemeinsam mit Autor Marv Wolfman die "New Teen Titans" sowie die bis heute populären Figuren wie Starfire, Cyborg oder Deathstroke.

Von 1987 bis 1992 schrieb und zeichnete Pérez die neu aufgelegte Serie um die Superheldin "Wonder Woman". Pérez galt als einer der besten und einflussreichsten Künstler der Superhelden-Historie.

